Lékař z Loučovic po večerech rekonstruuje chátrající vilu. Nyní si přikoupil i most pod Lipenskou přehradou

Eduard Benc rekonstruuje vilu a přikoupil i most

Manželku teď totiž překvapil znovu, když koupil most pod lipenskou nádrží. Žena si původně myslela, že jde jenom o vtip.

Zmíněné továrny už neexistují a Porákova vila dlouho chátrala. Lékař nyní zachraňuje, co se dá. Skoro dva tisíce metrů čtverečních a bez dotací. Riskuje tím tichou domácnost.

Most kvůli administrativním chybám za komunismu připadl státu, který se ho nemohl dlouho zbavit. Teď je ve špatném stavu a zavřený. Eduard Benc za něj zaplatil v aukci pět tisíc a jednu korunu.

Most by měl dle Bence sloužit široké veřejnosti, protože je to i například nejbližší místo k lipenskému nádraží. V tomto případě doufá, že se mu na opravy podaří sehnat finanční podporu.