Most pod přehradou Lipno je v havarijním stavu. Stát se ho snaží prodat v aukci

Most pod lipenskou nádrží prodává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v elektronické aukci. Vyvolávací cena byla jedna koruna. „Druhý příhoz navýšil na tisíc a jednu korunu,“ uvedla mluvčí úřadu Michaela Tesřová.

Most stojí pod přehradou od padesátých let, sloužil k výstavbě vodní elektrárny. Tehdejší okresní národní výbor v Českém Krumlově ho ale nepřevedl na silničáře, a nakonec zůstal bez majitele. Postarat se tak o něj měl stát, opravy spočítal na miliony korun. „Most pod Lipenskou přehradou je pro náš úřad nepotřebný, tudíž do něj ze zákona nemůžeme investovat,“ sdělila Tesařová.