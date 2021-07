Přibylo lidí s psychickými problémy. Mají strach z covidu i z tornáda, upozornili odborníci

Další psychické potíže u lidí vyvolaly časté bouřky, záplavy i moravské tornádo. „Začíná přibývat rozhovorů na téma bezmoci, beznaděje, doléhá to na ně, objevuje se strach, že se to může opakovat nebo že to nestihnou opravit,“ popsala krizová interventka Blanka Rauscherová z hasičského sboru Plzeňského kraje.

Odborníci tak pomáhají přímo v postižených oblastech, ale také v ordinacích. Zároveň nabádají lidi, aby se za své potíže nestyděli a pomoc včas vyhledali.