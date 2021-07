Kontroverze kolem Národního onkologického institutu v Praze mizí, řekla předsedkyně odborné společnosti

Právě do pěti let by měl vyrůst institut i v Praze. „Je to hraniční, ale je to možné,“ doplnil. Nejedná se podle něj navíc o neobvyklý záměr, podobná zařízení stojí v mnoha zemích, odkud lze čerpat inspiraci.

Kromě stavby nového pražského ústavu se uvažovalo i o investování částky do už stávajících pražských onkologických center. Prausová upozornila, že peníze musí být využity podle pravidel Evropské unie, a ta podle některých názorů neumožňují fragmentaci částky. „Samozřejmě i rozdělení mezi stávající centra by smysl dávalo (…) Budeme se snažit to naplnit tak, aby to především pomohlo onkologickým pacientům. Pacient je ten nejdůležitější,“ připomněla.