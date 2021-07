Počasí úplně extrémní není, lidé jsou na něj podvědomě citlivější, říká ředitel ČHMÚ

„Letošní léto se více blíží normálu než ta minulá, která byla extrémně teplá a slunečná,“ říká Rieder. Léto je podle něj více středoevropské, ale jeho projevy jsou extrémnější. „Obecně na to lidé reagují citlivěji než dřív, víc si toho všímají, protože podvědomě cítí, že by se mohlo měnit klima a mohlo je to omezit,“ myslí si ředitel ČHMÚ.

Podobná tornáda byla podle něj na našem území i v minulosti, písemná zmínka je už v Kosmově kronice. „To co se teď děje v Německu, tak na stejné řece Ahr byla srovnatelná povodeň v roce 1804, u nás byla velká povodeň na Litávce v roce 1872, při které zahynulo podle odhadů více než 250 lidí,“ dává současné meteorologické jevy do kontextu Rieder.

Současné události nechce ředitel bagatelizovat, ale naši předci podle něj žili ve větším informačním stínu a třeba o jevech v Americe vůbec nevěděli.

„Ročně u nás bývají jednotky tornád, zpravidla projdou zcela nepovšimnutě volnou krajinou. Toto tornádo bylo výjimečné, nicméně frekvence výskytu je tak nízká, že u nás není zařazeno mezi rizikové faktory a nejsou vydávány výstrahy,“ vysvětluje Rieder.