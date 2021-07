Některé laboratoře hlásí mutace pozdě. Vojtěch nevyloučil sankce, píší Hospodářské noviny

„V mnoha případech to úplně nedodržují. Pokud takto budou pokračovat, jsme připraveni s těmi problematickými laboratořemi vést nějaké správní řízení a případně jim udělit i nějakou sankci. To je jediné, co můžeme udělat,“ řekl Vojtěch.

Problém podle něj je, že laboratoře hlásí vzorky se zpožděním. Povinnost přitom mají do 48 hodin. Všechny laboratoře musejí od 1. července vyšetřovat každý pozitivní test takzvanou diskriminační PCR metodou, která dokáže potvrdit podezření na různé varianty viru. Pečlivé sledování výskytu nových variant podle odborníků může bránit nástupu další vlny epidemie.