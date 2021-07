Lidé s cizími jmény mají problém zaregistrovat se k očkování. Systém je nedokáže ztotožnit s registrem

Ha Van Doan se narodila ve Vietnamu, ale v Česku žije od svých dvou let. I když má české občanství, při registraci k očkování narazila na problémy. „Registrace samotná šla v pořádku, jen mi nikdy nepřišel PIN číslo dva. S tím, že jsem dostala email, kde mi říkají, že moje údaje nešly ztotožnit, že nejsou v souladu s registrem obyvatel,“ popsala Ha Van Doan.

Na informační lince ÚZIS jí pomoci nejprve nedokázali, tak začala podle informací v emailu kontaktovat různé úřady včetně cizinecké policie a ministerstva vnitra. Nikde ale problém nedokázali vyřešit, takže se svou žádostí nakonec skončila u ombudsmana.

Žena se předtím obrátila například na kontaktní místo Czechpoint. „Tam mi ale řekli, že v Registru mají jen to, co mám na občance, a pokud to je správně, tak oni s tím nemohou nic udělat,“ popsala ve svém podání ombudsmanovi. Obrátila se i na cizineckou policii. Ani tam jí ale nepomohli, protože není cizinka, ale česká občanka.