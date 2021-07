Češi jsou v dodržování covidových pravidel méně ukáznění, společnost je rozštěpená, říká Prymula

K současné epidemiologické situaci v Česku Prymula řekl, že nejde jen o náhodný nárůst nově nakažených. „Došlo nejenom k zastavení toho poklesu, ale v těch několika posledních dnech už vidíme zřetelný nárůst. Určitá obava tady logicky být musí, protože takovýmto způsobem se vyvíjela situace loni v létě,“ řekl s tím, že větší růst nakažených by mohl nastat během prázdnin.

Prymula také zmínil, že česká společnost je v dodržování pravidel méně ukázněná než lidé v západní Evropě. „Vidíme to v situaci, kdy je společnost nějakým způsobem rozštěpená. Je to možná 70 na 30 procent. Ale třicet procent osob, které se nechtějí nechat naočkovat, protože vidí různé problémy, které s tím mohou být spojené, tak to je samozřejmě obrovské číslo. Na takovémto poměru nejde dělat opatření, která budou individuální,“ upozornil.

V nejbližších týdnech bude podle Prymuly nutné mapovat situaci v Česku. Za správná označil například opatření, která se týkají cest do zahraničí a návratů do Česka z dovolené. „Na druhou stranu to, co se tady teď děje, tak úplně přímo nesouvisí s cestovním ruchem, jsou to spíše vnitřní záležitosti, kdy řada opatření byla rozvolněna,“ dodal.