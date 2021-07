UNICEF hledá lidi, kteří pomáhali v poválečném Československu

Jarmile Semerákové bylo na konci války 15 let. Společně s matkou pomáhala se sbírkou obvazů nebo potravinovou pomocí na smíchovském nádraží v Praze.

„Zajížděli tam na nástupiště transporty osvobozených politických vězňů z koncentračních táborů. My jsme na nakrájený chleba mazali maso ve vlastní šťávě od UNRA,“ popisuje devadesátiletá žena.

Právě na práci humanitární organizace UNRA navázal v roce 1946 UNICEF. I rodina Jarmily Semerákové získala několikrát jejich potravinovou pomoc. „Byly to brambory, vepřové maso a rozinky na sladko, to pamatuji, to byla vzácnost po válce,“ vyjmenovává.

Pamětníci i dárci

V archivu v New Yorku byly nově nalezeny fotografie, které mapují začátky organizace. Česká pobočka UNICEF hledá nejen lidi na nich, ale také další svědectví. „Na fotografiích jsou konkrétní lidé – třída z Ostravy, ze Slovenska, dva pracovníci na letišti v Ruzyni,“ přibližuje výkonná ředitelka pro UNICEF ČR Pavla Gomba.

UNICEF hledá nejen pamětníky. Pro organizaci jsou důležití také dárci. V Česku ji podporuje zhruba 60 tisíc lidí. „V roce 1947 tehdy sedmiletá Jitka Samková z jižních Čech darovala kresbu jako poděkování. Získala pro UNICEF miliony dolarů a zachránila miliony dětí,“ říká Gomba.

Jen loni bylo z těžké podvýživy vyléčeno přes pět milionů dětí, dalším lidem byla zajištěna pitná voda. Při pandemii dodali ochranné pomůcky zdravotníkům. Děti ve světě i v Česku podpořili v distanční výuce.