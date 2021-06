Po staroměstské exekuci ztratily České země označení rebelů. Podle některých odborníků ovlivnila poprava tuzemskou politiku ale i postoj k náboženství

Staroměstská exekuce neboli poprava sedmadvaceti českých pánů sloužila jako exemplární trest za povstání stavů. Odstartovala období rekatolizace, odchodu českých elit do exilu a rozsáhlé konfiskace majetku. Šlo o exemplární trest, že proti panovníkovi se vzepřít nevyplácí.

Podle historika Jaroslava Pánka z Historického ústavu Akademie věd byli po dobu 16. století a v první polovině 17. století Češi vnímáni v Evropě jako rebelanti, co se něčeho domáhali a něco chtěli. To však Bílou horou skončilo. „V zásadě od toho roku 1620 až po těch pověstných tři sta let do první světové války se v tomto smyslu v Českých zemích nic takového nestalo,“ vysvětluje historik Pánek. Jako výjimku uvedl první vystoupení, kdy se nebojovalo v cizích službách – tedy československé legie.

Pánek se domnívá, že samotná poprava totiž zanechala v Českých zemích určitý pocit totální porážky, který přežil přes celou dobu habsburské monarchie až do 20. století

„Vlastně pro některé uvažující politiky, kteří měli v 20. století rozhodující moc – to se týká především Edvarda Beneše a potom možná i lidí kolem pražského jara – to bylo podvědomé varování už z toho návyku, že je lepší se radši nebouřit a radši nebojovat. Určitým mentálním způsobem se to promítlo do rozhodování o událostech ze září 1938, z února 1948, ale i srpna 1968. Prostě ten dlouhodobý návyk na to, že tady se nikdo nepostaví proti politické moci nebo že se předem předpokládá, že to je věc prohraná,“ popisuje svůj postoj Pánek.

Nemyslí si to ale všichni odborníci. „Mnohem víc bych třeba přičítal to pragmatické chování u Mnichova nebo srpna 68, ale to je úplně jiná situace, třeba tomu, jak se vyvinula česká společnost v tom 19. století,“ vysvětluje svůj pohled Michal Stehlík, historik z pražské filozofické fakulty a Národního muzea.