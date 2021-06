Krutá tečka za povstáním stavů. Před 400 lety popravili 27 českých pánů na Staroměstském náměstí

Chtěli potrestat předně hlavní vůdce českého stavovského povstání. Ti však mezi odsouzenými nebyli.

„Nebyl popraven nikdo z těch nejvýznamnějších. Do jisté míry to byl Šlik a Budovec, ale to nebyli přímí hybatelé toho povstání. Patřili k těm radikálům, ale skutečným hybatelem byl třeba Václav Vilém z Roupova, prezident direktorské vlády. Nezůstali zde ani vojevůdci, jako byl například Jindřich Matyáš Thurn. Výběr pro tu popravu byl tedy dán především tím, kdo v Čechách zůstal,“ nastínil historik Jaroslav Pánek z Historického ústavu Akademie věd České republiky.

Rozsudek poslali do Vídně císaři Ferdinandovi, aby ho potvrdil. Ten rozsudky smrti po domluvě s rádci o zmírnění některých trestů podepsal. Původní počet popravených měl být vyšší než finálních 27. Pod ostřím meče se měl octnout například Martin Fruwein z Podolí. Ten dva týdny před popravou spadl ze střechy a zemřel. Pro dodržení rozsudku mu i po jeho smrti sťali hlavu.