Před třiceti lety odešli sovětští vojáci z Československa. Poslední byl generál Vorobjov

Základní informace o odchodu sovětských vojsk z Československa jsou známé. Bárta zmínil, že vyšly i chronologické seznamy a slovníky pamětníků, na druhou stranu žádná obsáhlá práce podle něj není k dispozici. Moskevské archivy jsou ale stále nepřístupné. „Je otázka, kdy se do nich a do jaké míry badatelé dostanou,“ doplnil Bárta.

O poměrně rychlém odchodu rozhodla nakonec podle Bárty řada věcí. „Sovětské vedení ještě na konci osmdesátých let uvažovalo o tom, že počet vojáků ve východní evropě a v Československu sníží o deset procent z ekonomických důvodů. Potom sovětští plánovači dospěli k tomu, že není možné ten prostor, který získali po druhé světové válce opustit úplně, ale rychlý pád komunistických režimů v Československu a v okolních státech a tlak veřejnosti i politiků na odchod vojsk vlastně donutil sovětskou stranu, aby to přehodnotila a nakonec ta vojska stáhla kompletně,“ popsal Bárta.

Pomáhalo mi, že jsem žena a mluvím rusky, říká fotografka

Dana Kyndrová sledovala a dokumentovala odchod sovětských vojáků díky fotografii celou dobu. Nejsilnější zážitek měla poslední den, kdy odjížděl poslední transport. Vzpomněla si ale i na další dramatické okamžiky. „V květnu 1991, když se natřel tank narůžovo, tak jsem fotila v Milovicích na nádraží, jak tam nakládali a přišel důstojník a vedle sebe měl dva vojáky. A říkal, že musím odejít: ,To, co jste provedli s tím tankem, to se nedá odpustit, jednou toho budete litovat.ʻ Jsem se sebrala a vrátila pak druhou stranou,“ popsala Kyndrová.

Aby mohla fotit, musela nejdřív požádat o speciální povolení. „Nesmírně mi pomáhalo to, že jsem žena. Dneska by to možná bylo jiné. Ještě jsem měla ty foťáky ve staré tašce, to mi pomáhalo a potom taky, že mluvím rusky,“ dodala fotografka.

Kyndrová popsala, že nebyl problém ani vojáky fotit, protože jim byla celá situace jedno. „Byli takoví odevzdaní, samozřejmě nevěděli, co je čeká,“ dodala.