Policisté varují před zanecháváním dětí či zvířat v rozpálených autech. První případ řešili v Brně

„Pokud občan zaznamená psa, kočku nebo jiné zvíře v rozpáleném vozidle, doporučujeme vždy na místo přivolat strážníky nebo policisty, kteří po příjezdu na místo situaci vyhodnotí a v souladu se svými zákonnými oprávněními pak provedou adekvátní služební zákrok,“ doporučuje mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Další vhodný postup po telefonátu na tísňovou linku je podle oslovených odborníků snažit se rychle najít majitele auta. „V obchodním centru lze například nechat vyvolat majitele vozu pomocí registrační značky, v blízkosti restauračních zařízení je dobré kontaktovat personál, který může při hledání majitele pomoci tím, že se dotáže svých hostů,“ radí Hana Rubášová z policejního prezidia.

Rozbití okénka jen v krajních situacích

Na sociálních sítích se také objevil „návod“, aby pokud se někdo u takové situace objeví, pořídil fotodokumentaci a kvůli záchraně života případně rozbil okno auta. Takový postup by ale lidé měli volit opravdu jen v nejnutnějších situacích. Ty ale může být obtížné vyhodnotit.

„Rozbití okénka doporučujeme až opravdu v krajním případě, tedy v okamžiku, kdy je zvíře či dítě pobytem v autě bezprostředně ohroženo na životě. Tuto situaci však laik pravděpodobně nedokáže adekvátně vyhodnotit a posoudit,“ dodává Rubášová. „Například zvíře viditelně nedýchá, nereaguje na podněty a podobně. Těch znaků může být ale celá řada,“ doplňuje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Potvrzuje to i mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem a doporučuje proto spolehnout se na rady pracovníka na tísňové lince. „Operátor během několika vteřin pomůže s vyhodnocením situace,“ říká. Dodává také, že rodiče či majitelé domácích mazlíčků, mají často zkreslené vnímání času. Může se jim zdát, že si odběhli na pět minut – ve skutečnosti je to ale třeba dvacet. „Obzvláště kojenci či velmi malé děti mají nedostatečnou termoregulaci a přehřejí se velmi rychle,“ dodává Seifertová.

Od auta je pak při záchraně prý dobré neodcházet a s uvězněným uvnitř se snažit komunikovat. „Hledat majitele se může vydat například někdo z kolemjdoucích. Pokud osoba či zvíře nereaguje a je opravdu nutné uchýlit se k rozbití okénka, je dobré zvolit co nejvzdálenější, aby nedošlo k poranění střepy,“ říká Ghanem.

Jestli dotyčný poškodil cizí auto oprávněně, nebo ne, by posuzoval správní orgán, případně soud. „Pokud by se nejednalo o přímé ohrožení života zvířete, tak jednání, kterým bude rozbito okénko vozidla, by nebylo v souladu s postupem jednání v krajní nouzi. Osoba, která by tohoto institutu neoprávněně využila, by tak způsobila škodu na cizím majetku a byla v takovém případě za tuto škodu odpovědná,“ dodává Seifertová. Naopak tomu, kdo by například zvíře v rozpáleném autě nechal, hrozí podle policie až dvě léta ve vězení za trestný čin týrání zvířat.

První letošní případ v Brně

Psa už letos během jednoho z teplých květnových dní vysvobozovali z odstaveného auta v Brně. „Strážníci přistoupili k otevření auta v brněnském Komárově, podle oznamovatele byl pes plemena husky ve voze zavřený už druhý den. Pracovník odchytové služby vyhodnotil, že je zvíře opravdu vysílené, po otevření auta si ho převzali v útulku,“ přibližuje Ghanem.

Statistiky o počtech takových případů se regionálně ani celostátně nevedou, podle oslovených zástupců to ale bývají jednotky ročně.