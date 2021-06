Na letní tábor budou dětem nakonec stačit i PCR testy udělané sedm dní před začátkem

Poslední dny odpočítává Josef Jüptner před tím, než se skautským oddílem havranů odjede na letní tábor. Začíná prvního července. „Nejvíc se asi těším na výlety,“ říká chlapec. Po úterním oznámení o nutnosti mít maximálně 72 hodin starý PCR test se rodiče snažili najít volný termín. „Všechny termíny byly ale obsazené, i tři dny předem,“ říká Marie Jüptner Medková.

Nakonec se rodičům naštěstí termín získat podařilo. Ministerstvo zdravotnictví navíc po jednání s pořadateli táborů rozhodlo, že stačit bude až sedm dní starý PCR test. U toho už není nutné se testovat během pobytu. Alternativou je antigenní test, u kterého ale bude nutné ho v případě delších táborů po týdnu opakovat. I tak jde ale o volnější pravidla, na které ministerstvo zdravotnictví přistoupilo po úterní kritice ze strany pořadatelů.

Krok dopředu oproti loňsku

„Je to zase krok dopředu oproti tomu, co bylo na táborech povinné loni,“ komentuje nová pravidla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Podle resortu tak ani není potřeba v současnosti navyšovat kapacity laboratoří. „Zejména pokud to nastavíme tak, že test může být až sedm dní starý, dá se to naplánovat, aby to dítě na test šlo,“ konstatoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).

„Snažíme se spolupracovat a komunikovat s firmami, které testování provozují, a vytvářet třeba nová ad hoc místa na základě poptávek pořadatelů,“ vysvětlil Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže. Volnější pravidla mají příměstské tábory, tam žádné povinné testy stanoveny nejsou. Česká rada dětí a mládeže ale apeluje i na ně, aby nastavily bezpečné podmínky.