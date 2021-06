Babiš se má za své výroky dle soudu omluvit senátorovi Wagenknechtovi

Soud vyhověl žalobě na ochranu osobnosti, Babiš je povinen písemnou omluvu zaslat do tří dnů poté, co rozsudek nabude právní moci, uvedl Wagenknecht. Jeho asistentka Karolína Žďárská řekla ČTK, že písemné vyhotovení rozsudku by mělo být k dispozici do dvou týdnů.

„Zatím nemáme písemné vyhotovení, takže neznáme argumenty soudu, ale za svými výroky si stojím, budu se odvolávat,“ reagoval Babiš.

Wagenknecht byl prvním náměstkem ministra financí od února 2014 do června 2015, kdy ho Babiš odvolal podle pozdějšího Wagenknechtova vyjádření bez udání důvodu. Wagenknecht se předtím dostal do sporu s tehdejší ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou (za ANO), když jeho auditorský tým našel chyby v tendru na monitorovací systém evropských fondů.

Wagenknecht v minulosti poskytoval rozhovory, v nichž o Babišově kauze Čapí hnízdo mluvil jako o dotačním podvodu. Jako senátor se Wagenknecht angažuje ve věci střetu zájmů premiéra Babiše, který svůj majetek včetně koncernu Agrofert vložil do svěřenských fondů, podle auditu Evropské komise ale fondy ovládá a zároveň má vliv na rozdělování evropských dotací v Česku. Premiér i Agrofert střet zájmů odmítají.