Lékárníci odhalují chyby spojené s medikamenty i jednou týdně

S lékaři mluví vedoucí lékárny v Praze 4 Kateřina Nikodýmová denně. A to pokud se jí při výdeji léku něco nezdá. „Stalo se nám například, že pacientka neřekne lékaři, že je těhotná, on jí předepíše antibiotika a my až pak rozhovorem s pacientem zjistíme tento problém,“ přiblížila.

Lékárníci také pacientům často připomínají správné dávkování léků. Právě tady totiž lidé často chybují. „Ukazuje se, že až 30 procent pacientů neužívá léky tak, jak jsou lékařem předepsány,“ uvedl praktický lékař z Prahy Jozef Čupka.

Někteří pacienti navíc podle lékárníků chybují i v dávkování těch léků, které berou dlouhodobě. Podle Nikodýmové například medikament, který má být užíván nalačno, berou až po jídle.

Chyba v síle nebo formě léku

Dotazování mezi tisícovkou lékárníků ukázalo, že nejčastěji řeší záměnu formy konkrétního léčiva – třeba když lékař místo tablet napíše injekce. Někdy se lékař splete i v síle přípravku.

„Lékař vystaví nový recept, což v dnešní době není problém, zašle e-Recept dálkově, SMS pacientovi znovu,“ popsal řešení situace viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.

Jindy může elektronický recept dorazit nesprávnému adresátovi. „Může se stát, že když řešíte jednoho pacienta a máte do toho čtyři telefonáty a potřebujete toho pacienta vyřešit obratem, tak pošlete ten recept jinému pacientovi,“ řekl Čupka.

Nebezpečná je ale zejména špatná kombinace léků, lidé by tak lékaře měli vždy informovat i o dalších přípravcích, které užívají. I zdánlivě malé chyby totiž mohou mít pro pacienta závažné zdravotní dopady.