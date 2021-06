Kořanová volá po rozšíření definice znásilnění, Benda chce řešit hlavně násilí

Kořanová vysvětlila, že nové vymezení skutkové podstaty znásilnění by nemuselo být spojeno s fyzickým násilím, ale i s tím, že pachatel využije toho, že oběť není schopna právě projevit svou vůli nebo není schopna klást odpor.

„Dnes je legislativa upravena tak, že hlavní myšlenkou je násili a chybí tam ten souhlas - nesouhlas. Ten projev vůle - nevůle je pro mě hlavní,“ upřesnila poslankyně.

Benda si tím ale není tak jistý. Podle něj otázka zní, jestli má dojít k dílčím úpravám anebo se má jít radikální cestou a bavit se o úplné redefinici znásilnění. „Zdaleka to není ani evropsky vyřešená otázka, já se hlavně bráním představě, že to máme vyřešit v dnech a týdnech. Je to úkol pro příští volební období,“ dodal.