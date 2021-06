Silničáři jsou při práci v ohrožení. Řidiči ročně zaviní v místě oprav desítky nehod

„Denně se na našich dálnicích pohybuje až šest stovek dělníků ŘSD, kteří se starají o to, aby doprava byla bezpečná a plynulá. To znamená, že provádí běžnou údržbu svodidel a výtluků nebo zabezpečují vozidla, která je třeba po nehodě odtáhnout. Za posledních čtrnáct dní máme zhruba tři čtyři nehody, kdy nákladní vozidlo nebo dodávka nabourají do naší techniky stojící u krajnice nebo v pravém jízdním pruhu,“ popisuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dodává, že úraz při práci na dálnici se promítne do psychiky dělníka, který se po uzdravení těžko do terénu vrací. Podle Mátla by se proto řidiči na dálnicích měli chovat ohleduplněji. „Dálnice se udržovat musí. Proto bych byl rád, aby se řidiči především plně věnovali řízení,“ apeluje.

Ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý na brífinku u dálnice D3 u Chotovin na Táborsku uvedl, že nehody na českých silnicích si vyžádaly za prvních pět měsíců 157 obětí. Z toho devět lidí zahynulo při haváriích na dálnicích. Podle něj dálnice D3, která spojuje České Budějovice se Středočeským krajem, patří mezi ty bezpečnější. „Souvisí to samozřejmě s nízkou intenzitou dopravy a relativně ukázněnými řidiči na této komunikaci,“ uvedl Zlý.

V těchto týdnech začínají práce spojené s letní údržbou dálnic. Při nich loni způsobili řidiči na dálnicích čtyřiatřicet a v roce 2019 až osmapadesát nehod. „Chtěl bych proto apelovat na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a přizpůsobovali rychlost jízdy situaci. A to zejména v místech, kde je z nějakého důvodu omezen provoz, ať se jedná o práci nebo odstraňování následků dopravních nehod,“ zdůrazňuje Zlý.