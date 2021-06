Samoodběr bez dohledu nemá skoro žádnou vypovídající hodnotu, říká biochemička Jaklová Dytrtová

Kromě testu s negativním výsledkem je možné bezinfekčnost prokázat také potvrzením o prodělání nemoci v posledních šesti měsících nebo uplynutí nejméně 22 dní od podání první dávky vakcíny. Kromě potvrzení, které dostanou lidé na očkovacím či testováním místě, si mohou certifikát stáhnout také z webu Očkovací portál občana.

Biochemička Jana Jaklová Dytrtová si myslí, že současná pravidla jsou spíše politická, než že by byla rozumná a účinná v boji proti pandemii. „Všichni víme, že PCR test je schopen zachytit i nepatrné množství viru u jedinců, kteří nemají symptomy. Antigenní je určen pro osoby, které již příznaky mají. A antigenní, takzvaný samostest, je zatížený velikou chybou,“ sdělila biochemička.

Potvrzuje to podle ní výzkum, který provedly Ústav organické chemie a biochemie, Fakulta tělesné výchovy a sportu a Institut vzdělávání a poradenství. Šlo v něm o dvě skupiny respondentů. U těch, kteří samoodběr slin prováděli v laboratoři pod dohledem a s instruktáží, nebylo žádné pochybení.

PCR testy by měl absolvovat každý po návratu z dovolené

Osoby, které si ale ten samý test prováděly samy doma, přičemž měly instrukce, udělaly chybu ve 35 procentech případů. Ta pak ovlivnila výsledek testu. 20 procent lidí udělalo dvě chyby, u 17 procent se vzorek nedoručil. „Samoodběr bez dohledu v podstatě nemá skoro žádnou vypovídající hodnotu, když přihlédneme k tomu, že ty levné antigenní testy mají senzitivu okolo třiceti procent. Když toto všechno sečteme dohromady, tak je v podstatě zbytečné si ten test dělat,“ komentuje to Jaklová Dytrtová s tím, že by samotesty úplně vyloučila.

Podle biochemičky ale máme zároveň velké štěstí, že epidemie prokazatelně ustupuje. Velké procento lidí nemocí prošlo, zvyšuje se proočkovanost. „Myslím, že v tuto chvíli můžeme být relativně v klidu, na druhou stranu se blíží léto, lidé pojedou do exotických destinací, kde je ta proočkovanost mnohem nižší,“ míní. Souhlasí s tím, že by každý, kdo se vrátí z dovolené, byť z Chorvatska, musel povinně jít na PCR test.

Samoplátce dá za testy méně

Ministerstvo zdravotnictví také snížilo maximální cenu za testy pro samoplátce. O změně v cenovém věstníku platné od úterý informovalo v tiskové zprávě. PCR test stojí nově nejvýše 814 místo 1510 korun a antigenní test 201 místo 351 korun.

„V současné době má každý občan hrazené dva PCR testy měsíčně a jeden antigenní test týdně. Kromě toho chceme, aby i další testy, které si lidé hradí sami, byly cenově co nejdostupnější, protože jsou podmínkou pro vstup do služeb, na akce, do zdravotnických a sociálních zařízení i pro cestování,“ uvedl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).