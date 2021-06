Za očkování volno nebo mimořádný bonus. Firmy motivují své pracovníky

Právě na testování firma ušetří a peníze vyplatí jako motivační příspěvek. „Ve své podstatě je úplně jedno, jestli se nechá očkovat deset zaměstnanců, nebo všech 2800, my budeme rádi, že se naši zaměstnanci o svoje zdraví starají,“ uvedla předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková.

„Hlavně kvůli tomu, abychom byli chránění my ostatní, abychom nemuseli zbytečně do karantény, je dobré, že nemusíme chodit na testování, které nás omezuje časově,“ dodal Soukup.

Na všechny negativní komentáře a reakce zákazníků ředitel firmy osobně odpovídá. Věnuje se tomu teď každý večer. „Snažím se jim opravdu upřímně odpovědět. To znamená říct jim, co nás vedlo k tomu, že jsme celou akci spustili. Opravdu si myslíme, že jednou z úspěšných cest v boji proti covidu je očkování,“ vysvětlil ředitel Evona Chrudim Stanislav Pantůček.

Některé firmy pak kromě finančního bonusu nabízí třeba i několik dnů volna. O plošném bonusu pro všechny ale zatím vláda neuvažuje. „V tuto chvíli to nepřipravujeme a myslím, že je to o těch samotných firmách, které mají samy zájem na tom, aby se jejich zaměstnanci nechali naočkovat, byť stále platí to, že očkování je dobrovolné,“ upřesnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podniky už několik měsíců prosazují, aby samy mohly očkovat. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pro ně ale zatím není dostatek vakcín.