Lázně přestávají přijímat státní vouchery. Některé už mají vyčerpaný limit

Věra Baďurová kvůli svým zdravotním problémům podstupuje procedury v lázních už řadu let. Letos se k ní poprvé připojil i manžel. Díky státním voucherům ušetřili osm tisíc. „Manžel na to kývnul, protože také prodělal covid a má z toho obavu,“ vysvětlila Věra Baďurová.

Podobně se chtěl zachovat i Luboš Jelínek; jeho přítelkyně za ním měla přijet na poslední týden jeho pobytu. V červenci už ale ve Františkových Lázních žádné hosty s poukazy nepřijmou. „Pro ni je to s voucherem levnější. Nevím, jestli přijede i bez něj,“ říká Jelínek.

„Kapacita je už velmi omezená, takže apelujeme na ty, kteří chtějí využít voucher a zlevnit si tím pobyt, aby neváhali,“ dodala pracovnice call centra z lázní Františkovy Lázně Zuzana Sadílková.

Největší problém mají velké lázeňské komplexy

Svaz léčebných lázní zatím zmapoval zhruba osmdesát procent kapacit. Aktuálně má limit už vyčerpaný, nebo se k tomu blíží třiašedesát procent z nich. Problém je v tom, že dotace na vouchery jsou ve společném balíčku i s dalšími podporami a kompenzačními programy jako COVID-gastro nebo COVID-ubytování. Čím víc lázně čerpaly jiné dotace, protože lockdown trval dlouho, tím méně jim zbylo na vouchery pro hosty. Pokud už mají vyčerpanou maximální výši dotací, další slevové vouchery by jim stát neproplatil.

Omezený počet voucherů je problém hlavně ve velkých lázeňských komplexech. „Jediná možnost byla nečerpat jiné dotace, například na zaměstnance a podobně. Ale to v té době nebylo možné, to bychom finančně nezvládli,“ vysvětlil obchodní ředitel Františkovy Lázně Aquaforum Viktor Slezák.

Vouchery mají dostat za odměnu i tisíce zdravotníků

Pokud ministerstvo systém nezmění, budou muset lázně v létě odmítat i zdravotníky, kteří mají poukazy dostat jako poděkování za jejich nasazení během pandemie.

Nárok na osmitisícový poukaz má mít už od prvního července sto dvacet tisíc z nich. Jde o lékaře, zdravotní sestry, sanitáře, ošetřovatelky nebo fyzioterapeuty. Ministerstvo pro místní rozvoj situaci řeší s resortem zdravotnictví. Podle aktuálního rozhodnutí by se v případě voucherů pro zdravotníky dotační limity řešit neměly.

„Nebude to součástí programu COVID-lázně, ale předpokládáme, že ta odměna bude distribuována přes nemocnice, jako to bylo i v případě mimořádných peněžitých odměn,“ vysvětlil náměstek ministerstva pro místní rozvoj David Koppitz.

Cesta přes nemocnice je podle prezidenta Svazu léčebných lázní ČR Eduarda Bláhy na místě. „Jen narážíme na problémy, že by vouchery neměly být jen na lázně, ale například i na rehabilitaci. Je v tom ještě hodně neznámých na to, že by ta podpora měla běžet od 1. července,“ poznamenal prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha.

Státní vouchery měly a mají v rámci programu COVID-lázně pomoci nalákat tuzemskou klientelu. O podporu turismu po lockdownu se snaží i jednotlivé regiony. Například karlovarské hejtmanství chystá na sezonu slevové poukazy na pobyt a město Karlovy Vary nabízí turistické karty s celou řadou výhod. Speciální program s vouchery chystají i v hlavním městě.