Rodí se seznam lidí, kteří budou kontrolovat tajné služby. Nahlédnou i do živých kauz

„Pokoušeli jsme se i s kolegou (Vítem) Rakušanem opakovaně pana premiéra vyzývat, aby zákon změnili, když nejsou schopni kontrolu naplnit. Nakonec jsme to museli udělat my,“ sdělila předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS).

V ten den totiž zmizí překážky, kterými premiér Andrej Babiš (ANO) zdůvodňoval, proč dosud nepolitický dohled nad tajnými službami nefunguje. Poslanci výběr zjednodušili tak, že už vláda nemusí do sněmovny posílat dvojnásobek kandidátů, než je počet míst v komisi. A uchazeči už také nepotřebují právnické vzdělání.

„Žádáme vládu, aby Poslanecké sněmovně předložila návrhy kandidátů na členy orgánů nezávislé kontroly, a to neprodleně po 1. červenci 2021,“ uvedl na začátku května předseda stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství Vít Rakušan (STAN).

Návštěvy šéfů tajných služeb ve sněmovně jsou v poslední době nezvykle časté. Za poslední měsíc tam mluvili o kauze Vrbětice nebo plánech na cestu vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy.

Mezi kandidáty je údajně Cyril Svoboda či Václav Pelikán

Vláda ale teď sestavila desetičlenný seznam i podle původních přísnějších podmínek. A chce nechat sněmovnu hlasovat ještě před volbami.

„Konečně jsme našli ty, kteří splňují kvalifikace. Takže já jsem to honil, abychom to už konečně udělali,“ prohlásil premiér Babiš. Někteří politici by však ještě počkali.

„Já bych to skutečně nechal až na další volební období, aby si ostatní politické reprezentace nemohly stěžovat, že je to nějakým způsobem politicky motivováno,“ řekl předseda bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten (SPD).

Podle serveru Aktuálně je na seznamu exministr a premiérův poradce Cyril Svoboda nebo šéf legislativního odboru na Pražském hradě Václav Pelikán. Ti by vedle kontroly živých operací tajných služeb mohli zůstat i v současných funkcích.