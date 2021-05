Studenti pedagogických fakult se zapojí do letního doučování, mnozí pomáhali už s distanční výukou

Sherlock Holmes, Prázdniny jinak nebo Moderní hudební tvorba. To jsou názvy některých doučovacích kempů, které v létě chystá Univerzita Palackého v Olomouci. Její pedagogická fakulta jich pro žáky základních škol organizuje celkem jedenáct, pomoct na nich chce hlavně těm, kteří zaostali při dálkovém vzdělávání.

„Žáci si zdokonalí své znalosti, schopnosti a dovednosti. Chceme je také podpořit v posilování sociálních vztahů, pomoct obnovit jejich návyky a podpořit duševní pohodu a návyky zdravého životního stylu,“ říká vedoucí centra celoživotního vzdělávání školy Alena Opletalová.

Letní doučování připravují i další oslovené vysoké školy. Jihočeská univerzita sídlící v Českých Budějovicích požádala ministerstvo školství o finanční podporu čtyř kempů. Na dvou z nich se chce zaměřit na přírodovědné, na dalších dvou pak na všeobecné předměty, jako jsou čeština, cizí jazyk, zeměpis nebo občanská výchova. „Všechny kempy budou spojovat doučování s volnočasovými aktivitami,“ doplňuje mluvčí pedagogické fakulty školy Helena Pavličíková.

Hradecká univerzita zatím podobu kempů nepředstavila, podle Petry Kubařové z PR oddělení však o výzvě ministerstva ví a je v kontaktu se školami, které mají o doučování pro své žáky zájem.

„Chceme motivovat naše studenty k zapojení se. To lze následně uznat jako plnění v rámci některých předmětů k praxím,“ vysvětluje Kubařová. O účasti svých studentů na kempech uvažují také Univerzita Karlova, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nebo Technická univerzita v Liberci.

Studenti se chtějí zapojit, shodují se univerzity

Oslovené fakulty připravující budoucí učitele se snaží své studenty motivovat, aby se do doučování zapojili. Nejčastěji tím, že jim účast uznají jako praxi do předmětů. „Mohou tím propojit oblast praktického ověřování svých pedagogických dovedností a oblast pomoci žákům, na něž měl přechod do on-line vyučování negativní dopad,“ objasňuje proděkan olomoucké univerzity Pavel Neumeister s tím, že jeho studenti naplnili kapacity asi z poloviny.

Zájem o letní doučování pozorují i v Českých Budějovicích a v Praze. Podle vyjádření obou univerzit by chtělo doučovat zhruba dvacet studentů. „Ale definitivní počet budeme znát na konci června,“ doufá v účast dalších vysokoškoláků Pavličíková. Mnozí z nich jsou podle ní v kontaktu se žáky během celého školního roku, což potvrzují i ostatní fakulty. „Naši studenti doučují od října loňského roku. Zapojeni jsou studenti všech učitelských oborů a ročníků,“ říká mluvčí Karlovy univerzity Martina Koláčná.