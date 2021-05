Je třeba hledat služby, které lze otevřít co nejdříve, míní Vondrák. Podle Kuby by opatření měla být o kompromisu

Žáci druhých stupňů základních škol a děti ze školek čtyř krajů už mají jistotu, že v pondělí nastoupí do školy. Vědí to děti v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. O těch z Jihočeského, Zlínského a Vysočiny se teprve rozhodne ve středu. I v těchto krajích ale počet nových nákaz v posledních dnech klesá.

Různorodá situace

„Situace skutečně není úplně ideální. Navíc je velmi různorodá, a nejen mezi jednotlivými kraji,“ uvedl v této souvilosti Vondrák. Dodal, že vývoj epidemie se například liší i napříč okresy v rámci Moravskoslezského kraje.

„Máme okresy, kde je pod sto nakažených na sto tisíc obyvatel za týden, ale také je tam třeba místo, kde máme více než tři sta,“ dodal. Rozvolnění proto podle něj není vůbec uspěchané. „Nebojím se říct, že musíme být opatrní,“ dodal.

Pokud by vláda ještě například na čtrnáct dní prodloužila uzavření některých služeb, podle Vondráka by si nepomohla. „Riziko školského prostředí tím, že je tam spousta dětí půl nebo téměř celý den, je velký problém,“ uvedl Vondrák.

„Naopak je třeba hledat služby, které můžeme otevřít co nejdříve,“ domnívá se. „Všichni jsme unavení z toho, jak jsme doma zavření,“ poznamenal. „Uvidíme, jak se to bude ve školách vyvíjet. Zatím bych řekl, že je to dobré a možná i lepší, než jsme očekávali,“ řekl.