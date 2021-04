Petříček prohrál ve stranickém souboji, a tak musel pochopitelně odejít, domnívá se Vondra

Váhání Hamáčkova kandidáta na post ministra zahraničí, tedy současného ministra kultury Luboše Zaorálka (ČSSD), europoslanec chápe. „Zaorálek dělá drahoty a zkouší vyjednávat. Je to ostřílený politik a ví, že krok je to kontroverzní u obou ministerstev,“ řekl Vondra. Jana Birkeho (ČSSD), který je Hamáčkův kandidát na ministra kultury, považuje Vondra za typického stranického manažera. Tedy nikoho, komu by kultura byla nějak vlastní.

Zároveň však europoslanec zdůraznil, že Petříčkův pád je primárně dán situací v ČSSD a jejím balancováním na hraně politického přežití. Nedomnívá se, že by za tím stál Petříčkův dlouhodobý kritik, prezident Miloš Zeman. Pro něj je to podle Vondry jen vedlejší bonus.

Putin si testuje, zda má Biden svá silná slova podložena vůlí konat

V pořadu se hovořilo též o rostoucím napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. V úterý pak americký prezident Joe Biden navrhl svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi v nadcházejících měsících summit na území třetího státu.

Vondra řekl, že nedokáže posoudit míru existujícho napětí mezi oběma státy, ale v širším mezinárodním kontextu si podle něj Putin nějakým způsobem Bidena testuje. Připomněl i to, že americký prezident mluvil před několika týdny o ruském prezidentovi jako o „zabijákovi“.



„A když padají ostrá slova, tak může být i ve vysoké mezinárodní politice snaha si testovat, do jaké míry jsou tato silná slova podložena i vůlí konat,“ podotl europoslanec. Podle něj je v posledních deseti patnácti letech poměrně častým jevem, že si nastupujícího amerického prezidente testují Rusové i Číňané.

Vondra si myslí, že také vzhledem k tomuto napětí je vhodné mít plnohodnotného ministra zahraničí. Domnívá se, že Hamáček by měl vést společně ministerstva vnitra i zahraničí maximálně dva týdny. V této souvislosti však Vondra řekl, že v řadách ČSSD nevidí kromě Zaorálka nikoho jiného, kdo by byl plnohodnotně připraven tuto funkci vykonávat. Zatím tedy hrozí model Karel Havlíček 2, uvedl s odkazem na ministra, který řídí resorty průmyslu i dopravy.

Sputnik V je zřejmě kvalitní, ale jde o výrobní proces

Nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO), který nastoupil minulý týden, považuje Vondra za typický případ kariéristy. Soudí, že komunikačně možná bude lepší než jeho předchůdce Jan Blatný, ale start ve funkci (otvírání ekonomiky) měl velmi špatný.

Vondra také zmínil čerstvou diskusi s ředitelkou evropské lékové agentury Emmou Cookovou. Europoslanci se jí hojně ptali, zda by ruská vakcína Sputnik V mohla být schválena do prvního června, ale ona jim odpověděla, že nemůže dát žádný plán. Ani to prý ale nemůže vyloučit, dodal Vondra. On sám by se nechal očkovat vakcínou, která mu umožní cestování, a kterou tedy budou státy uznávat.

Ke Sputniku V doplnil, že došlo ke zgeopolitizování vakcíny, která je podle všeho kvalitní. Jediné pochybnosti jsou nad akurátností výrobního procesu. Předpokládá, že certifikace ruské vakcíny v Evropě bude spojena s její výrobu na evropské půdě, kde už o to například Itálie, Německo či Rakousko projevily zájem.