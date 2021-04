ŽIVĚ: Sněmovna rozhodne o kvótách na potraviny a dalších návrzích

V návrhu programu schůze je opět také novela o pokutách podnikatelům za porušování protikoronavirových restrikcí vydaných podle krizového zákona. Dolní komora dosud o senátním vetu této předlohy nehlasovala. Provládní strany zatím neměly kvůli karanténám a izolacím dostatek poslanců na to, aby zamítavé stanovisko horní komory přehlasovaly.

Po senátním vetu by měla Poslanecká sněmovna znovu hlasovat o novele o veřejných zakázkách, podle níž by správa hmotných rezerv mohla nakupovat i určitou dobu po ukončení nouzového stavu ochranné prostředky proti koronaviru bez výběrových řízení.

Na řadu by se mohly dostat i změny zákona o pedagogických pracovnících. Horní komora chce totiž upravit financování učitelů v základních uměleckých a vyšších odborných školách. V trestní novele pak například odložit zavedení terapeutických programů pro řidiče.

Povinné kvóty na české potraviny v řetězcích poslanci s největší pravděpodobností odmítnou, jak to plánuje senátní verze zákona. Přeje si to opozice i vládní ČSSD. Poslanci ANO pak podle jejich předsedy Jaroslava Faltýnka také většinově podpoří senátní verzi novely.

Zmatek v koronavirových opatřeních

Opoziční politici také upozorňují na zmatek ve vládní komunikaci o protikoronavirových opatřeních. Strategii vlády chtějí řešit na sněmovním plénu.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) podle TOP 09 porušil změnami v plánovaných opatřeních to, co označil za svou prioritu při vstupu na ministerstvo před týdnem - jasnou komunikaci. Žádat proto bude podle předsedkyně Markéty Pekarové Adamové zařazení nového bodu na jednání, který by se věnoval opatřením i debatě k Arenbergerově postupu.