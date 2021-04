České úřady neumí zaměstnávat handicapované, tvrdí zástupkyně ombudsmana

Šimůnková dokončila dva výzkumy, které se týkají zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru. Jeden se týkal pohledu zaměstnavatelů, druhý byl zaměřený na pohled lidí s postižením. „Veřejná správa rozhodně neplní svoji roli jít příkladem celé České republice a všem zaměstnavatelům v ČR v oblasti zaměstnávání lidí s postižením,“ konstatovala.

„Bohužel to tak možná vypadá, že ministerstva, úřady a jiné organizace státní správy plní tuto svoji povinnost, ale bohužel to tak není,“ míní Šimůnková. Instituce totiž podle ní spíše využívají možnosti zaplatit pokutu za to, že lidem s postižením práci nedají.