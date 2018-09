ŽIVĚ: Poslanci mají rozhodnout o vydání Ondráčka, ještě ale čekají na výbor

O vydání Zdeňka Ondráčka požádala policie v polovině srpna. Pražské městské státní zastupitelství později potvrdilo, že žádost souvisí s Ondráčkovými slovy, že byl textař a jeden z lednových uchazečů o prezidentský post Michal Horáček „bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař“. Horáček podal trestní oznámení pro pomluvu.

Sněmovní plénum musí podle zákona o žádosti o vydání poslance k trestnímu stíhání začít jednat na nejbližší schůzi – v Ondráčkově případě tedy té nynější. Zároveň ale poslanci chtějí znát doporučení mandátového a imunitního výboru, který ještě nerozhodl. Jeho jednání je přerušeno do 25. září, kdy se má k žádosti přijít vyjádřit vyšetřovatel případu a státní zástupce. Proto zřejmě i plénum projednávání žádosti přeruší a počká do října, kdy by již mělo stanovisko výboru znát.

Sněmovna by se měla v pátek zabývat i zákony. Jediným pevně zařazeným bodem je první čtení senátního návrhu novely zákona o sociálních službách. Ta by měla lidem s nejvyšším stupněm postižení (úplná závislost) příspěvek na péči o 6000 korun měsíčně.

Do sněmovny ale senátní návrh přichází s „cejchem“ negativního stanoviska vlády. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž již na jaře avizovalo, že chce do konce roku připravit vlastní návrh, který by zvedl příspěek nejen lidem s nejtěžším čtvrtým stupněm závislosti, ale i na druhém a třetím stupni. Na jaře, kdy tehdejší vláda v demisi projednala senátní návrh, zdůvodnila tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) odmítavý postoj obavou, že by lidé s mírnějším postižením začali žádat o přehodnocení stupně své závislosti na pomoci.

Poslanci by se mohli vrátit i k úpravám elektronické evidence tržeb, bylo by to již čtvrté kolo debaty o vládním návrhu. Předloha má části podnikatelů usnadnit evidování tržeb a přesunout některé služby a komodity do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Novela především reaguje na loňské rozhodnutí Ústavního soudu, který některá ustanovení zákona o evidenci tržeb zrušil.