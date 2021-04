Brněnské seniorce dva měsíce nepřišel důchod. Sociální správa ji považovala za zemřelou

Ireně Šottové bude za týden 82 let. Cítí se dobře, denně chodí na procházky, čte a hýří humorem. Přesto ji úředníci zařadili na seznam zemřelých. „Začali jsme pátrat, volali jsme na českou správu a tam jsme zjistili, že babička 22. listopadu zemřela,“ popsal vnuk Ondřej Vinkler. Podle záznamu měl její život skončit v nemocnici kvůli covidu-19.

„Byla jsem úplně zděšená a šla jsem tedy sama na Veveří na Českou správu sociálního zabezpečení. Sundala jsem roušku, aby mě tedy poznali, že jsem na světě,“ přiblížila paní Šottová. Pouhým vysvětlením, že žije, to ale neskončilo. Byla odhlášená ze zdravotní pojišťovny, měla zablokovaný i účet v bance.

„Bylo období, kdy jsem byla úplně vyřazená, čili kdybych potřebovala ošetření v nemocnici, tak bych nebyla pojištěna,“ uvedla seniorka. Nedokáže si představit, že by bez pomoci rodiny byla na desítky telefonátů, dopisování s úřady a zjišťování, kde všude je vyškrtnutá ze seznamu, sama.

„Mohli by poslat omluvný dopis,“ přeje si seniorka

„Tento typ pochybení, tedy zastavení výplaty u důvodu úmrtí žijícímu klientovi, se stává výjimečně. Důvodem je chyba v uváděném rodném čísle zemřelého buď na straně lékaře, matriky, základních registrů nebo ČSSZ,“ uvedla k pochybení sociální správa.

Peníze paní Šottová nakonec dostala zpět, ale trne, zda dubnový důchod přijde bez problémů. „Lituji každého člověka a zvlášť starého člověka, kterému se to stane. Je to velice nepříjemné, a to i to jednání. Říkala jsem si, že by mohli poslat třeba i omluvný dopis,“ dodala.