Ministr obrany Metnar je v Mali. Tamní misi EU chce Česko příští rok opět velet

Kromě Čechů, Francouzů a Estonců se operace účastní i švédští a italští vojáci. Podle AFP Paříž spoléhá na to, že bude v rámci mise s těmito partnery sdílet břemeno boje proti džihádistům spojeným s teroristickými organizacemi al-Káida a Islámský stát.

V Mali Česko působí jak v rámci mise OSN MINUSMA, v jejímž štábu jsou nasazeni čtyři důstojníci, tak ve výcvikové misi EUTM, ve které má česká armáda nyní asi osm desítek vojáků. Podílejí se na ochraně velitelství i výcvikového střediska Koulikoro. Misi EUTM velela česká armáda od loňského června do letošního ledna.

Do operace Takuba, kterou vede Francie, jsou čeští vojáci zapojeni nově. Česká armáda do ní vyslala několik desítek příslušníků speciálních sil. V zemi mají za úkol radit maliským kolegům a budou s nimi vyrážet i do boje proti teroristickým organizacím. Metnar v březnu potvrdil, že vojáci v únoru dokončili přípravu na zapojení do operace a začali plnit své úkoly v rámci francouzsko-českého úkolového uskupení.