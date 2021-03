Babiš trvá na úřední maturitě. „Jde o duševní zdraví celé jedné generace“

„Proč lpíme na výkonu?…Tady jde o víc než znalosti a dovednosti dětí, tady jde o duševní zdraví celé jedné generace,“ prohlásil premiér. V této chvíli je podle něj třeba projevit lidskost.

Poukázal na zkušenosti pracovníků Linky bezpečí, na niž se žáci obracejí s psychickými problémy, které jim působí distanční výuka, dlouhodobá izolace či nemožnost vídat se se spolužáky a učiteli. Epidemická situace v Česku se podle něj zlepšuje, nelze ale zatím říct přesný termín návratu žáků do škol.

„Budu bojovat za úřední maturitu dál. Funguje to v jiných zemích Evropské unie, proč by to nemohlo fungovat u nás,“ dodal ministerský předseda.