Pokud lidem vadí zákony, mají je napadat legálně a ne porušovat, míní náměstek policejního prezidenta

„My od začátku doporučujeme ten empatický přístup, který spočívá zejména v tom, že se budeme striktně držet toho, co nám ukládají zákony České republiky. To znamená budeme vymáhat dodržování opatření striktně v souladu se zákonem,“ řekl Vondrášek. K vyjádření nesouhlasu s opatřeními mají lidé podle něj velké množství legálních prostředků. „Jediné, co si nesmíme dovolit je, že budeme protestovat proti právní normě tím, že ji budeme flagrantně porušovat,“ zdůraznil.

Jedním z mediálně známých případů je ten z Českých Budějovic. Strážníci i policisté tam upozorňovali účastníky shromáždění, aby si zakryli nos i ústa. Jeden muž ale odmítal uposlechnout a doložit totožnost. Po deseti minutách opakovaných výzev přišel zákrok.

„Policista podle toho, co já vím, udělal všechno přesně tak, jak měl. Nezbylo mu nic jiného než člověka, který si o to, promiňte mi to, podle mého názoru přišel říct na to náměstí, nezbylo nic než zajistit a odvést na služebnu,“ okomentoval Vondrášek.