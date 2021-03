Víkend bude mrazivý, noční teploty klesnou pod nulu

V pátek republiku čeká proměnlivá velká oblačnost, chvilkově může svítit slunce, chvilkově bude zataženo, prakticky všude se sněhovými přeháňkami. Nejčetnější by měly být na horách, kde může napadnout od deseti do 15 centimetrů, v nížinách nejčastěji do osmi centimetrů.

Nejnižší noční teploty budou dosahovat od nuly až do minus 4 °C. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na jeden až pět stupňů, v tisíci metrech na horách kolem minus čtyř °C. Vát bude slabý proměnlivý vítr a během dne mírný severní vítr.

Chladný vzduch pronikající od severu a severovýchodu se projeví na sobotních ranních teplotách, při malé oblačnosti to může být až do minus 10° C. Sobotní nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem nuly, a to od minus jednoho až do plus tří °C. Obloha bude oblačná až polojasná. Místy se mohou objevit sněhové přeháňky, především v horských oblastech. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi minus 3 až minus 7 °C. Při malé oblačnosti by pak mohly dosáhnout až minus deseti °C. Místy se tak může tvořit náledí nebo zmrazky.

#pocasi Do Česka stále proudí studený a vlhky vzduch od severu. Během čtvrtka a pátku může připadnout dalších 10 až 20 cm. (obr.).Teploty v noci budou klesat pod nulu, o víkendu výjimečně i pod -10 °C (Tmin SO).

V neděli ráno bude ještě chladněji, nejčastěji minus pět až minus devět °C, ale v některých regionech to může být při malé oblačnosti, sněhové pokrývce a při utěšení větru až do minus 14 °C. Odpoledne začne přibývat mraků od severozápadu. Kupovitá oblačnost přinese na většinu míst přeháňky, většinou sněhové. Na Moravě a ve Slezsku očekávají meteorologové srážky až později odpoledne. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi nulou až čtyřmi °C, na jihovýchodě vystoupají až k šesti stupňům.