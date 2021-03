„Není to legrace. Lidé bojují o život a my s nimi,“ říká sestra z covidového oddělení v novém dokumentu ČT

Čísla za rok pandemie

Celkem od začátku epidemie laboratoře potvrdily pozitivní test na koronavirus už víc než milionu a dvěma stům čtyřiceti tisícům lidí. Většina se vyléčila a měla mírný průběh nemoci.

Vytrvalému náporu epidemie čelí Česko od podzimu. Tři nejvyšší hodnoty aktuálně infikovaných byly na konci října, začátku ledna a na konci února. Nemoc covid-19 má v těchto dnech skoro 150 tisíc lidí, což je zatím nejvíce.

Den s dosud nejvyšším počtem pozitivních testů byl 6. ledna. To zdravotníci potvrdili 17 766 infikovaných. A dál roste i počet tragických případů. Dosud s covidem-19 zemřelo 20 469 lidí. Před měsícem byl údaj o téměř čtyři tisíce nižší.

První nakažení v Česku

Petr Toncar se po roce vrátil do ústecké nemocnice, tentokrát kvůli očkování. Spolu se Sierrou Sniderovou měli před rokem jako první pozitivní test na koronavirus. Oba se tehdy infikovali v Itálii a oba lékaři hospitalizovali na pražské Bulovce. „Já si jenom pamatuju toho záchranáře ve skafandru, který říkal: Neboj, nic se nestane, jenom tě vezeme do nemocnice do Prahy,“ popisuje první pozitivně testovaný Čech.

Do Prahy ho převáželi za doprovodu policie a svítících majáčků. „Ale to všechno byla jenom taková obrana před tou neznámou, před velikánským strachem. Pořád si říkáte, to není možné, přece když to tady nemá nikdo, tak to nemůžu přece mít já,“ přemýšlel tehdy.

V té době lékaři v pražské Nemocnici Na Bulovce přijali další dva nakažené. Profesora z pražské univerzity a americkou studentku. „Byla jsem opravdu vyděšená, protože tehdy jsem nevěděla, co covid způsobuje. V hlavě mi běželo, že umřu nebo že se stane něco šíleného,“ přibližuje první pozitivní žena v Česku Sierra Sniderová.