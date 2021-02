Vláda nepožádá o prodloužení nouzového stavu, i když skončí před platností pandemického zákona, řekl Hamáček

Označil to za nepříjemné překvapení, protože vláda na dohodu s opozicí přistoupila v dobré víře. „Budeme chtít slyšet jako koalice, zda platí ta dohoda, nebo zda jsou tam změny a proč,“ uvedl. Pokud by Senát předpis vrátil, musela by se pravděpodobně v pátek konat mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, aby předpis projednala.

Hamáček vyloučil to, že by vláda mohla požádat, aby jí sněmovna povolila pokračování nouzového stavu i po sobotě do začátku platnosti pandemického zákona. „Sněmovna jasně rozhodla, kdy končí nouzový stav - buď vstupem v platnost pandemického zákona, nebo nejpozději 27. února. Tím nám nedává žádnou jinou možnost,“ řekl.

Žádost o změnu usnesení Poslanecké sněmovny o konci nouzového stavu by Hamáček považoval za technikálii a právní kličku. „Pokud by nevstoupil pandemický zákon v platnost do 27. února, jediné, co zbývá ministerstvu zdravotnictví, je zákon o ochraně veřejného zdraví,“ konstatoval. Kabinet využívá nouzový stav a připravuje pandemický zákon kvůli tomu, že předpis o ochraně veřejného zdraví mu neumožňuje vyhlašovat plošná opatření proti covidu-19.

Podle Tomáše Goláně ze senátorského klubu ODS a TOP 09 by Poslanecká sněmovna mohla zákon schválit v pátek a zákon by po podpisu prezidenta mohl být vyhlášen ve Sbírce zákonů počátkem příštího týdne. Podle senátorů by vláda v mezidobí mohla postupovat podle krizového zákona.