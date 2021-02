Hygienici uplatňují přísnější měřítka kvůli britské variantě. Mohla by být déle infekční, tvrdí studie

přehrát video Události: Britská mutace koronaviru v Česku Zdroj: ČT24

Epidemiologové považují dobře nasazené respirátory za spolehlivou ochranu i proti nakažlivější variantě. Velmi krátký rizikový kontakt stačí pro nařízení karantény jedince. Mezi hygieniky, kteří trasují pozitivní případy britské mutace, je i Eva Beranová. Lidem o tom, že jim byla mutace potvrzena, většinou neříká. Královéhradečtí hygienici z dat předpokládají, že nakažlivější variantu mají tři ze čtyř lidí, se kterými mluví, a to aniž by to potvrdily testy. Přísněji nyní posuzují třeba dobu kontaktu, dříve považovali za riziko patnáct minut, to už neplatí. „Když půjdu bez roušky do úzkého prostoru po někom, kdo tam třeba kýchl a měl britskou mutaci, tak se můžu nakazit,“ uvedla Beranová.

Doba izolace, kterou hygienička nařizuje, by podle některých vědců nemusela stačit. Studie ze Spojených států upozorňuje na to, že by britská verze mohla být infekční déle – až třináct dní. Člověk s původní variantou virus vylučuje osm dní. Úřady o prodloužení doby izolace neuvažují „To také konečně vysvětluje, proč se britská varianta rychleji množí. Osm proti třinácti, to je třetina a poměrně významné číslo,“ říká virolog Ivan Hirsch. Výzkum zatím porovnal sedm vzorků a neprošel oponenturou. Podle Hirsche ho ale publikoval renomovaný tým. Tuzemské úřady zatím o prodloužení doby izolace ani karantény neuvažují. „Jsou takové studie. Zatím to ale není většinový názor, řešíme to s infektology i epidemiology. Zatím ke změně nechceme nebo nebudeme přistupovat,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle dat chytré karantény nyní hygienici trasují tři čtvrtiny lidí s pozitivním testem do 24 hodin. Za stejnou dobu zvládnou obvolat 93 procent rizikových kontaktů. Variant koronavirové nákazy je ale víc, některé z nich zhoršují také průběh nemoci. Verzí koronaviru vědci už popsali skoro čtyři tisíce, mezi nimi je brazilská, indonéská, jihoafrická nebo i česká mutace. Nové stále vznikají.

Odkaz Sněmovna schválila až 370 korun denně navíc k náhradě mzdy lidem v nařízené karanténě