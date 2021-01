Skiareály chtějí co nejdříve obnovit provoz vleků. Změny v systému PES bude vláda schvalovat v pátek

Provozovatelé vleků a lanovek mají od 27. prosince do 22. ledna nárok na kompenzaci 210 až 530 korun za den. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se počítá podle míst a typu přepravních zařízení. Slíbené kompenzace od státu podle nich nestačí. „Je to naprosto nedostatečné. Nestačí to na běžné provozní náklady, mzdy. Nepokryje nám to ani náklady na energii za vysněžení svahu,“ spočítal Jiří Rucki.

Svazy lyžařských areálů a také obchodu a cestovního ruchu vyzývají vládu k co nejrychlejšímu otevření –⁠ ideálně už tuto sobotu. A v několika bodech argumentují, jak jsou schopny provoz dostatečně zabezpečit.