S odhalením rakoviny děložního čípku pomáhá nový test. Od letoška jej proplácí pojišťovny

Marie a Nikola na prohlídky chodily každý rok. Přesto je cytologický stěr nevaroval a vážně onemocněly. „Neukázalo se to, protože to je hrozná potvora, rostlo to dozadu,“ svěřila se bývalá pacientka s rakovinou děložního čípku Marie Retková.

Podobně se nemoc mohla vyvinout i u další pacientky Nikoly Kapnisti. Život jí zřejmě zachránil nový test HPV DNS, který získala jako zaměstnanecký benefit. Test byl pozitivní a ukázal, že se u ní rozvíjejí závažné nálezy. „Kombinace toho, že jsem měla pozitivní HPV DNA testování plus změny na cytologii, mě dostaly na cestu, že rok řeším problémy s děložním čípkem,“ popsala.

Test se dříve používal jen výjimečně

Nové testování dokáže odhalit hned několik typů virů. Dosud se provádělo jen u mimořádně rizikových pacientek. „Identifikuje původce a dokáže nám tak odlišit rizikovou populaci od populace, která má riziko nízké až téměř nulové,“ vysvětlil onkogynekolog Jiří Sláma.

Test mají od letošního roku zdarma ženy ve věku 35 a 45 let. Lékaři usilují, aby do budoucna byl proplácen i starší generaci. „Je to dodání o něco větší jistoty jak ženě, tak lékaři, že negativní výsledek screeningu je skutečně negativní. Ale zásadní je účast cílové skupiny,“ uvedl předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.