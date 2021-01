Podnikatelé požadují obnovení politických misí do zahraničí, zvyšují podle nich export

„My bychom si velmi přáli, aby se to do budoucna změnilo, aby se cesty znovu konaly,“ řekl k pozastavení zahraničních cest kvůli pandemii prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. „Ale jakkoliv to jde těžko, tak přeci jen ten export běží,“ dodal.

Ministerstvo zahraničí chce řadu cest plánovaných na rok 2020 přesunout na letošek. Šéf resortu Tomáš Petříček (ČSSD) chce posílit třeba vztahy s Kanadou, ale chystá třeba i cestu na Blízký východ, do Tuniska, Mali nebo do jihovýchodní Asie.

Do Asie by rád zamířil i premiér Andrej Babiš (ANO), který zvažuje podnikatelskou misi do Vietnamu. „Mám tam dobré vztahy a je to obrovský trh, je tam sto milionů obyvatel,“ vysvětluje premiér. Kromě této cesty se ale Babiš do zahraničí chystá pouze na jednání v Bruselu.

Vondráček: Ušetřené peníze by mohly jít na české předsednictví EU

Řada jednání se nyní koná přes internet. Podle šéfa senátu Miloše Vystrčila (ODS) to ale zcela nenahradí osobní setkání – například při diskusi o lidských právech. „Když zároveň při tom není cítit ta chemie, tak ty věci nefungují, jak mají, a zdá se mi, že bychom se tímhle směrem neměli ubírat, protože pak se ztrácí trošku ten cit, sounáležitost a sdílení problémů,“ vysvětluje Vystrčil, který v roce 2020 osobně navštívil jen Slovensko a Tchaj-wan.