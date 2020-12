Parní lokomotivy odjely do vzpomínek před 40 lety

Anglie, Rakousko, Libeň, Plzeň

Provoz na první železniční trati v českých zemích začal již v roce 1827, ale to byla koněspřežná železnice. Parostrojní železnice dospěla na Moravu až o jedenáct let později a do Čech ještě o dalších sedm let později.

První lokomotivy rakouských železnic byly vyvinuté i postavené v Anglii. Moravii, která přijela v roce 1838 do Brna, i její sesterskou Austrii vyrobila továrna George Stephensona. Další lokomotivy zakoupila Severní dráha císaře Ferdinanda – tedy společnost, která stavěla parostrojní železnici z Vídně do Brna, z Břeclavi do Olomouce a později dále z Přerova do Haliče a provozovala na ní dopravu – u anglické společnosti Jones, Turner and Evans. Počátkem 40. let již začaly vyvíjet své vlastní lokomotivy, byť anglickou konstrukcí nepochybně inspirované, i rakouské strojírny.