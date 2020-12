Česko čelí arbitrážím za 66,5 miliardy, poslední zahájila francouzská JCDecaux. Zároveň chce od státu slevy

Ministerstvo financí se chystá na právní bitvu. Vybralo advokátní kancelář a vyčlenilo 30 milionů. „Ministerstvo je připraveno řádně hájit zájmy českého státu u mezinárodní arbitráže,“ ujistil mluvčí úřadu Jakub Vintrlík.

Francouzská firma chce přitom od státu ještě víc. V zemi dále působí, o smlouvu s pražským dopravním podnikem sice přišla, ale stále má pronajaté reklamní plochy například na pražském Letišti Václava Havla. S ním vyjednává o možné slevě, odkazuje přitom na úbytek lidí na letišti kvůli pandemii covidu-19.

Podle Jiřího Chvojky „se vedou velmi intenzivní jednání“, mluvčí státem vlastněného Letiště Praha Roman Pacvoň jeho průběh vůbec nekomentoval. „Jedná se o obchodní tajemství. Ani konkrétně ani obecně tyto informace nemůžeme poskytovat,“ uvedl.

Nová arbitráž má přesah i do politiky. V minulosti vyšlo najevo, že slevu na reklamu od JCDecaux dostali před komunálními volbami v Praze Piráti. Střet zájmů odmítali. Předseda zastupitelského klubu Viktor Mahrik je přesvědčen, že „slevy byly standardní, bylo to last minute“.