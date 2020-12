Útočníka z Hořic policie nemá, případ odložila. Nečesaný zůstává zproštěn

Do vyšetřování se policisté znovu pustili po rozhodnutí vrchního soudu. „V průběhu prověřování nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožnily zahájit trestní stíhání konkrétní osoby, kriminalisté proto případ v souladu s platnou legislativou odložili,“ uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Kriminalisté jsou však podle ní přesvědčeni, že v dané trestní kauze lze do budoucna postupovat pouze obnovou řízení. K tomu by podle mluvčí mohlo dojít v případě, že by vyvstaly nové skutečnosti nebo důkazy.