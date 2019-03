Kauza Nečesaný ukazuje nedostatky v trestním řádu, říká odborník. Definitivní konec soudů to pořád být nemusí

Pane profesore, co znamená výrok soudce, že existuje dostatek důkazů, ale není možné toho obviněného odsoudit?

To se těžko komentuje, protože jsme nebyli u toho, neznáme spis. Ale když to slyším, tak si myslím, že to je poněkud nešťastné vyjádření, protože pokud někdo řekne, že je dostatek důkazů pro odsouzení, a potom senát vynese zprošťující rozsudek, tak je to zvláštní.

Jak to chápete jako odborník na trestní právo?

Řekl bych, že tahle kauza je atypická, ojedinělá, mimořádná. A nevytváří dobrý obraz o české justici. Ale naštěstí si myslím, že systém trestního soudnictví v České republice je lepší, než jak ukazuje tato kauza.

Je to 6 let, 14 soudních rozhodnutí. Kdo v tomhle případě selhal?

Tato kauza mimo jiné ukazuje, jak jsou důležité úkony v přípravném řízení, to znamená v předsoudním stádiu trestního řízení.

Ale soudce říkal, že důkazů je dost.

Dobře, ale byly tam takové ožehavé důkazy, jako je rekognice, která nebyla provedena správně. Byly tam takové důkazy jako pachové stopy, se kterými se musí pracovat velmi opatrně, a tak dále.

Rozsudky byly tak rozdílné, že v jednom případě soud Lukáše Nečesaného osvobodil, ve druhém případě dostal 16 let. V člověku, který se na to dívá zvenku, to může budit pocit, že nemá jistotu spravedlivého procesu.

Já to chápu. Pro běžného člověka je to nevysvětlitelné. Ale platí základní zásady trestního řízení, mezi kterými má významné místo zásada presumpce neviny. Ta říká, že pokud jsou tady pochybnosti o skutkových zjištěních, musí se ty pochybnosti rozptýlit v dalším provádění důkazů. Když jsou všechny důkazy provedeny, pochybnosti zůstávají, má se rozhodnout in dubio pro reo, čili ve prospěch obviněného, respektive obžalovaného.