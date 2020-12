Antimonopolní úřad má nového šéfa. Prezident do jeho čela jmenoval Petra Mlsnu

„Četl jsem od jednoho novináře, že váš úřad je nejmocnější insitucí v zemi. Trochu bych ubral, ale přiznávám, že je to mocná instituce. A je to tak dobře,“ řekl Miloš Zeman po jmenování nového předsedy ÚOHS. Mlsnovi popřál, aby se nenechal odradit „nejrůznějšími lobbisty, kteří za vámi budou chodit jeden za druhým a budou vás přesvědčovat o své poznané pravdě“. „Poznaná pravda je vaše,“ uzavřel prezident.

Petr Mlsna po svém úspěchu ve výběrovém řízení na předsedu antimonopolního úřadu jmenoval jako svůj hlavní cíl obnovení důvěryhodnosti instituce v odborných kruzích i u veřejnosti.

Po jmenování řekl, že se chce ve středu po převzetí úřadu seznámit s jeho vedením, v lednu potom chce začít obměňovat rozkladové komise. Dlouhodobým cílem má být „legislativní činnost v oblasti přezkumu veřejných zakázek ve druhém stupni“. Vymezil se proti tomu, aby vznikl nový odvolací úřad. „Mnohem vhodnější by bylo zavést apelační princip, to znamená možnost změny rozhodnutí na úrovni úřadu druhého stupně“.

Výhrady má i k návrhu nevládních organizací k rozdělení nynějšího antimonopolního úřadu na dvě instituce – jedna by se zabývala veřejnými zakázkami, druhá hospodářskou soutěží. „Není to ideální návrh, hlavně do doby, kdy nás čeká krize,“ řekl Mlsna, který se zástupci protikorupčních organizací již jednal.

V jeho osobě přichází na ÚOHS po patnácti letech předseda, který před svým nástupem do nové funkce nebyl poslancem. Jeho předchůdce Petr Rafaj i Martin Pecina, který úřadu předsedal před ním, přišli přímo z poslaneckých lavic, kde reprezentovali ČSSD.

Mlsna ale není politikou nepolíben. Většinu své dosavadní kariéry se pohyboval ve vrcholných úrovních státní správy, pracoval pro ministry spravedlnosti, naposledy byl náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. V letech 2012 a 2013 byl sám ministrem. Po jedné ze změn v Nečasově vládě nahradil Karolínu Peake ve funkci předsedy legislativní rady vlády, což je ovšem pozice, kterou musí zastávat člen kabinetu. Stal se proto také ministrem bez portfeje.