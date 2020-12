Každý pátý nakažený virem HIV v Česku netuší, že je nemocný. Pro léčbu je přitom klíčová včasná diagnóza

HIV pozitivních celosvětově přibývá

Vyšší přírůstek nelze pozorovat jen v Česku, ale i v celé Evropě. „Alespoň někteří lidé se přestali HIV infekce bát. Stává se mi opakovaně, že nově diagnostikovaní lidé, kteří přijdou do mé ordinace, mě ujišťují, že už máme výborné léky,“ popsal Machala.

To podle něj do určité míry platí. Pokud je pacient diagnostikován včas, má přístup k léčbě, zodpovědně se jí podrobuje a má příslovečnou kapku štěstí, tak mu HIV infekce zkrátit život nemusí. „Domnívám se ale, že je stále lepší zůstat nenakažený, než se muset léčit antiretrovirovou léčbou,“ uvedl.

Přístup k léčbě má podle Machaly ale jen asi 70 procent nakažených na světě. U 40 procent pacientů se navíc nemoc potvrdí až v pozdním stádiu. V Česku je pak podle infekcionisty asi 20 procent neodhalených případů, což představuje sedm nebo osm stovek lidí. „Zahrnuje to jednak lidi, kteří mají tušení, že by mohli být nakaženi, ale špatnou zprávu, která by z vyšetření plynula, odkládají. Na druhé straně jsou mezi nimi i lidé, kteří se nakazili před krátkou dobou a ani o tom netuší,“ popsal.