Po vršovické promenádě se návštěvníci projdou v roce 2024, plánuje Praha

Pražský magistrát dokončil studii promenády s parkem plánované místo železniční trati mezi Vršovicemi a Zahradním Městem. Samotná stavba by mohla začít v roce 2022 a skončit o dva roky později. Architekt a hlavní koordinátor studie Tomáš Cach uvedl, že cestu budou tvořit dva pásy, jeden pro cyklisty a bruslaře a druhý pro pěší. Mezi nimi bude necelý metr zeleně, tartanu nebo původních kolejí. Zachovány budou i další železniční prvky. Podél promenády zůstane historický kamenný podchod z 19. století, nýtovaný most z roku 1918 nebo lávka nadchodu u zastávky Praha – Strašnice z třicátých let 20. století. Realizace stavby by měla stát 200 až 300 milionů korun.