V Česku ubývá odběrových míst na covid, nemají vzorky. Závisí na nich ale uvolňování opatření

„Procento pozitivity se neustále pohybuje nad 20 %, je to jeden z důvodů, proč si nemyslím, že teď je vhodné provádět nějaké zásadní změny. Komunitní šíření trvá,“ sdělil již dříve Blatný. Oslovení hygienici také předpokládají, že podíl pozitivních testů by mohl po Vánocích znovu začít růst.

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je klíčové, aby na začátku rozvolňování byl podíl pozitivních testů aspoň pod deseti procenty. To instituce pokládá za známku toho, že se testuje dostatečně a že úřady mají o šíření nemoci přehled.

„Upřímně, kdybychom čekali na hranici desetiprocentní pozitivity, bylo by to to nejoptimálnější. Nicméně rozvolňování bychom se pravděpodobně do konce roku vůbec žádného nedočkali,“ uvedl vedoucí katedry epidemiologie z královéhradecké Univerzity obrany Roman Chlíbek.

Vývoj české vakcíny končí

Vývoj českého očkování proti covidu-19 podle ministra zdravotnictví po půl roce končí. Ve světě je těsně před finálním schválením několik nadějných vakcín. „V současné době, kdy máme k dispozici vlastně v řádu měsíců komerční produkt, tak asi není potřeba pokračovat v tomto konkrétním projektu,“ sdělil Blatný.

Závazně si už Česko objednalo vakcínu od společnosti AstraZeneca. Evropská komise domlouvá dodávky od společností Pfizer, Moderna, Sanofi, Janssen Pharmaceutica. Vakcína vyvíjená firmami BioNTech a Pfizer by mohla být distribuována ještě letos. A minimálně u dvou z těchto vakcín už jejich výrobci ohlásili účinnost přes 90 procent.



V tuto chvíli ještě není jasné, na jak dlouho budou vakcíny člověka chránit. Proto budou vědci s prvními naočkovanými dobrovolníky v kontaktu minimálně dva roky a pravidelně budou měřit množství protilátek.