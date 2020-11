Tajemství svobody tkví v ochotě k oběti, říká exministr Ruml

Na jejich nošení a dodržování dalších nařízení dohlíží policisté. Ti se ale někdy setkávají s odporem veřejnosti. „Česká policie je pod obrovským tlakem. Teď si ale myslím, že to funguje dobře a velký dík policistům. Jsem přesvědčen, že drtivá většina naší společnosti, a mám to i ze statistik, nařízení dodržuje. A pak je tady, jako v každé skupině nebo v každé společnosti, naprostá menšina, která je nedodržuje nebo to ještě naschvál porušuje a provokuje,“ popsal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Tehdy šlo především o svobodu a demokracii. Ale lidé si neuvědomili, že tajemství svobody tkví v ochotě k oběti. A že nikdo nechce po lidech, aby obětovali své životy za svobodu, ale minimálně aby byli nelhostejní k dění okolo sebe, k veřejnému dění. To se bohužel během let vytratilo a dneska sklízíme plody tohoto nezájmu o svobodu a demokracii,“ uvedl porevoluční ministr vnitra Jan Ruml.

Jako větší problém vnímá vztah mezi veřejností a vládou, který je podle něj plný nedůvěry. „Chování společnosti je závislé na tom, nakolik vláda opatření zdůvodňuje. A tady si myslím, je obrovský problém. Teď bude nouzový stav vyhlášen na další měsíc, ale vláda neřekla, proč si myslí, že to má být na měsíc, proč má tímto způsobem vláda fungovat, když nikdo neví, co bude za pár dní,“ vytýkal Ruml.

Větší bugr na Twitteru

Ačkoliv s tím, že vláda nemá důvěru lidí, Jan Hamáček nesouhlasí, přiznává, že politika se v posledních letech výrazně proměnila. Podle něj by se měla vrátit do roviny soupeření pravo-levicových idejí a způsobu správy státu.

„Čím dál tím více se posouváme do doby marketingové, kde to je spíš o takových výkřicích a heslech. K dokonalosti to dotáhl Donald Trump, který dělal politiku po Twitteru. Já nevím, jestli to je fenomén doby, ale byl bych rád, kdyby se to vrátilo do souboje idejí, a ne toho, kdo bude dělat větší bugr na Twitteru,“ uzavřel Hamáček.