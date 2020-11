V Brně porodila žena s těžkým průběhem covidu na umělé plicní ventilaci

Když na konci října Annu Bobkovou v nemocnici přijímali, byla ve 30. týdnu těhotenství. Zároveň měla těžký zápal plic způsobený covidem-19. „Jenom si pamatuji ten příjezd, že jsem tam strávila jednu noc. Víc už nevím,“ vzpomíná.

Pacientka skončila na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení. „Její stav se zhoršil natolik, že bylo potřeba nemocnou uspat, zrelaxovat a dát na umělou plicní ventilaci,“ říká lékařka Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Nemocnice Milosrdných bratří Lenka Klimešová.

Pro lékaře to byla výjimečná situace

Lékaři a sestry nebojovali jen o život pacientky, ale také o život jejího nenarozeného dítěte. Byla to pro ně výjimečná situace, dosud v nemocnici žádná žena s koronavirem nerodila. „Kontaktovali jsme fakultní nemocnice, sbírali jsme data, protože evidence takových případů je zatím malá,“ dodává Klimešová.

Po konzultaci se lékaři rozhodli pro okamžitý porod císařským řezem. Přivedli na svět chlapečka, který vážil 1650 gramů. „Novorozenec byl okamžitě po porodu převezen na jednotku intenzivní péče do fakultní porodnice na Obilní trh. Tam jsou specializovaní na novorozence s nízkou porodní hmotností,“ vysvětlil primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Milosrdných bratří Ivan Huvar.

Syna viděla zatím jen na fotografiích

Annu Bobkovou probudili z umělého spánku jedenáctý den po porodu. „Nejhorší bylo to zjištění, že nemám miminko, to bylo hodně psychicky náročný. Měla jsem halucinace a chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, jak se to stalo,“ popsala.

Novorozeného syna Josífka zatím viděla jen na fotografiích. Těší se nejen na něj, ale i na další dvě děti, které na ni čekají doma. „Motivace jít domů za dětmi je tak strašně velká, mě to posiluje,“ říká žena. Vidět je bude moci už ve čtvrtek, kdy si možná poprvé pochová i novorozeného syna. I jej chtějí lékaři v nejbližších dnech propustit do domácí péče.