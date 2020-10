Blatný udělal na lékaře-politiky dobrý dojem. Jeho odstup od politiky považují za výhodu

Podobně vnímá (ne)politickou pozici nového ministra senátor a pravděpodobně budoucí předseda zdravotního výboru horní komory Roman Kraus (ODS). „Může to být handicapem, ale také výhodou. Není svázán s vládnoucí garniturou ani opozicí,“ podotkl.

Od změny na postu mají lékaři působící ve vrcholné politice velká očekávání. „Myslím, že nový pan ministr tam může vnést svěží vítr,“ komentoval místopředseda sněmovního zdravotního výboru Julius Špičák (ANO) fakt, že Jan Blatný není spjat s žádnou politickou stranou – na rozdíl od poslance za ANO Vojtěcha a Prymuly, který v minulosti neúspěšně kandidoval do Senátu za Zemanovce.

Jan Blatný k veřejnosti poprvé promluvil až poté, co převzal úřad. Hlavním poselstvím jeho prvního projevu byla výzva k respektování zákeřnosti covidu-19, ale i k tomu, aby se lidé nemoci nebáli. „Pojďmě změnit vnímání strachu v respekt. Strach nás paralyzuje,“ řekl. Slíbil rozhodování založené na datech a jejich sdílení.

Řeč se líbila poslanci vládní strany Špičákovi i opozičnímu senátoru Krausovi. Podle Julia Špičáka byl Blatného projev konkrétní a také civilní. Roman Kraus, který v minulosti byl v brněnské fakultní nemocnici Blatného nadřízený, ocenil především hlavní sdělení. „Konečně jsme slyšeli, že je potřeba odstranit ze společnosti strach a zachovat respekt vůči této chorobě,“ poznamenal.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek zopakoval po nástupu nového ministra svůj názor, že by vláda měla zpřísnit dosavadní opatření a zavést tvrdý lockdown podobného rozsahu, jako platil v Izraeli. Podobný názor nemá sám, lékaři činní v politice před tím ale varují.

Špičák označil Kubkův postoj za velmi vyhraněný. „Nemyslím, že tento extrémní názor musí nezbytně vzít nový ministr v potaz. Je to tanec na ostří nože. Na jedné straně by společnost měla fungovat, na druhou stranu se musí reagovat na nové nemocné, příliv nemocných do nemocnic, na stále vzrůstající mortalitu,“ řekl poslanec.